Молодой человек похитил имущество у ковровчанки, с которой познакомился в сети Интернет.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Собинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант познакомился в сети Интернет с ковровчанкой. Молодые люди договорились о встрече, также девушка пообещала посодействовать новому знакомому в поиске работы в Коврове. 16 февраля 2020 года обвиняемый приехал в город и остановился по месту жительства ковровчанки. Когда девушка ушла на работу, он похитил принадлежащие ей золотые и серебряные украшения, бижутерию, а также деньги. Общее количество похищенных колец, браслетов, брошек, подвесок, часов составило 47 наименований на общую сумму почти 40 тысяч рублей.Скрывшись с места преступления, житель Собинки продолжил поиски работы в разных городах, в том числе и за пределами области. Сотрудниками полиции проводились мероприятия по установлению его местонахождению, однако впоследствии фигурант приехал в МО МВД России «Ковровский» и написал явку с повинной.В ходе допроса отец подозреваемого пояснил, что, увидев у сына чужое имущество, он настоял, чтобы тот все отнес в полицию. В ходе следствия похищенное имущество было возвращено владельцу. Ущерб возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.