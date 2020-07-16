Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, должен был ехать в Крым на церемонию закладки боевых кораблей. Однако визит был отменен. В чем причина?

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 июля, должен был ехать в Крым на церемонию закладки боевых кораблей. Однако визит был отменен. В чем причина?Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что в рабочих планах главы государства произошли изменения. В четверг Владимир Путин будет работать в подмосковной резиденции Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу, пояснил представитель Кремля.По словам Пескова, традиционно это начинается летом. Вместо поездки в Крым президент решил собрать совещание, посвященное бюджету, рассказал пресс-секретарь главы государства.Отказ от поездки в Крым Песков объяснил сложностью бюджетного процесса, к тому же в этом году вмешались обстоятельства в виде коронавируса. Это требует от Путина особого внимания, приводит слова пресс-секретаря "Российская газета".Ожидается, что после 14:00 президент встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой администрации Кремля Антоном Вайно. На встрече будет присутствовать помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов и другие члены профильного блока кабмина.Путин перенес поездку в Керчь. Именно там он должен был принять участие в церемонии закладки российских аналогов «Мистралей». Эти корабли Франция пару лет назад не отдала России из-за ситуации на Донбассе. Но Россия все равно построит их. Путин поедет в Крым в понедельник— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)Ранее "Дни.ру" сообщали о наплыве россиян на курорты Крыма. Ажиотаж может спровоцировать дорожный коллапс, считает эксперт отрасли Людмила Бабий.В Крыму 1 июля начался курортный сезон. Уже сейчас мест во многих отелях нет, а другие заполнены более чем на 90%. Желающие отдохнуть на полуострове еще могут арендовать жилье у собственников. По оценке властей Крыма, за первые десять дней регион посетили более 400 тысяч туристов.