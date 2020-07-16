Злоумышленник, находясь в фитнес-центре, похитил два дорогостоящих телефона из незапертого шкафа...

Оперативники Отдела МВД России по району Черемушки задержали жителя Подмосковья за кражу дорогих мобильных телефонов.В территориальный отдел полиции обратился 46-летний москвич. Потерпевший рассказал, что после занятий спортом в фитнес-центре у него из шкафчика пропали оставленные там два дорогостоящих мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан по месту проживания. Им оказался 39-летний житель Подмосковья. Как установлено, мужчина тоже находился в данном центре. Воспользовавшись тем, что шкаф не был закрыт, он похитил чужое имущество. Похищенные мобильные телефоны изъяты и возвращены владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56