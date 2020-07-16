Спасатели помогли утиному семейству перейти дорогу. В Ковровском районе пожарную машину затормозили утки. Спасатели помогли стае пернатых перейти дорогу. Утка с подросшими птенцами в

Спасатели помогли утиному семейству перейти дорогу. В Ковровском районе пожарную машину затормозили утки. Спасатели помогли стае пернатых перейти дорогу. Утка с подросшими птенцами в растерянности встала перед автомобилем со спецсигналом посреди дороги, прогонять выводок с проезжей части пришлось и спасателям, и водителю легкового автомобиля, который ехал по встречке. К счастью, в этот момент спасатели уже