Нацпроекты с нарушениями. Прокуратура области поделилась результатами системных проверок за последнее полугодие. Надзорное ведомство проверяло, как реализуются национальные проекты в

Нацпроекты с нарушениями. Прокуратура области поделилась результатами системных проверок за последнее полугодие. Надзорное ведомство проверяло, как реализуются национальные проекты в нашем регионе. Нарушения нашли сразу в 9 проектах: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт». Немало