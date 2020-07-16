Банк России предупредил о росте цен на товары и услуги. Всему виной нестабильная экономическая ситуация, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса.

Банк России предупредил о росте цен на товары и услуги. Всему виной нестабильная экономическая ситуация, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса.Эксперты Банка России подготовили доклад о динамике потребительских цен по итогам второго квартала 2020 года. Специалисты предполагают, что скачок стоимости товаров и услуг произойдет сразу после полного восстановления работы сферы торговли.На повышение цен окажут влияние как минимум два фактора. Первый – слабые позиции национальной валюты в начале 2020 года, второй – отложенный спрос из-за пандемии коронавируса в стране.В Банке России уточнили, что вскоре ситуация с ценами на товары и услуги должна стабилизироваться. Сотрудники регулятора считают, что рост стоимости будет временным.Изменятся и другие важные экономические показатели. Например, до конца 2020 года Банк России прогнозирует постепенный рост инфляции. Только в июне она увеличилась сразу на 0,19%, достигнув отметки в 3,21%.Отметим, что недавно рекордно выросла цена на бензин Аи-95. Как писали "Дни.ру", , что стало историческим рекордом.. Власти приняли решение увеличить стоимость коммунальных услуг несмотря на пандемию коронавируса.