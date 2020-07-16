«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов.

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой»