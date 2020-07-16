Умер известный художник, профессор кафедры изобразительного искусства ВлГУ Владимир Рузин. Наш земляк, участник республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных выставок

Умер известный художник, профессор кафедры изобразительного искусства ВлГУ Владимир Рузин. Наш земляк, участник республиканских, всероссийских, всесоюзных и международных выставок виртуозно работал во всех видах графики. За вклад в отечественное искусство Союз художников России наградил Владимира Рузина золотой медалью имени Сурикова. Это одна из самых высоких и почётных наград в мире искусства. В прошлом году Указом