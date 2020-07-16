Также мэр отметил, что высокие цифры в мире по числу заразившихся - закономерный процесс.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у Москвы все-таки больше шансов избежать повторного введения карантина из-за коронавируса в столице.Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки, - объяснил мэр в эфире радио Комсомольская правда.Также по его словам, высокие цифры в мире по числу заразившихся коронавирусом - закономерный процесс.То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город, - отметил Собянин.По его мнению, в стране с большой территорией, например, в России или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.Ранее сообщалось, что Сергей Собянин прокомментировал информацию о второй волне COVID-19 в Москве. По словам мэра города, заболеваемость изо дня в день снижается и столица уверенно двигается в сторону выхода из пандемии.