В ходе личного досмотра у гражданина был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрезное охотничье ружье, и два патрона к нему...

Сотрудники 2 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали пассажира такси по подозрению в незаконном ношении огнестрельного оружия.Во время несения службы инспекторами ГИБДД в районе Тестовской улицы для проверки документов был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло. В автомобиле такси в качестве пассажира находился 29-летний приезжий из ближнего зарубежья. Во время проверки документов мужчина заметно нервничал. При общении с гражданином инспекторы заметили за поясом джинсовых шорт, надетых на нем, рукоять предмета, конструктивно схожего с охотничьим ружьем.Сотрудники автоинспекции вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по Пресненскому району. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у гражданина был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрезное охотничье ружье, и два патрона к нему, один из которых находился в стволе, также были обнаружены и изъяты три гильзы. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы.Согласно проведенному исследованию предмет, изъятый у гражданина, является обрезом ружья 12 калибра, изготовленного из гладкоствольного ружья модели «ИЖ-18» самодельным способом.Дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81