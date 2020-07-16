16.07.2020

2020-07-16 16:15:04

Суд не допустил кандидата в мэры Коврова к выборам

В Ковровском городском суде рассмотрели исковое заявление кандидата на пост главы города Александра Леонтьева.

Он просил суд признать действия конкурсной комиссии незаконными и восстановить его права, допустив к дальнейшему участию в конкурсе. Суд оставил иск Александра Геннадьевича без удовлетворения.

Напомним, он входил в список кандидатов на должность главы города, но конкурсная комиссия отказала ему в допуске к участию во втором туре из-за предоставления неполного пакета документов.

По той же причине отстранили Светлану Кокурину. Ее иск должен быть рассмотрен сегодня до конца дня.