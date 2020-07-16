Ведущая украинского телеканала 1+1 Маричка Падалка в одночасье стала звездой из-за выпавшего во время эфира зуба. Видео с необычным инцидентом на сутки стало едва ли не самым популярным в русскоязычном сегменте интернета.

Ведущая украинского телеканала "1+1" Маричка Падалка в одночасье стала звездой из-за выпавшего во время эфира зуба. Видео с необычным инцидентом на сутки стало едва ли не самым популярным в русскоязычном сегменте интернета.Телеведущая зачитывала новости об опасности заражения коронавирусом на курорте, когда почувствовала, что один из ее передних зубов вот-вот выпадет. Времени на раздумья не было, но Падалка не растерялась: она аккуратно прикрыла рот рукой, подхватила выпавший зуб и спрятала, продолжив рассказывать о COVID-19 как ни в чем не бывало.Поведение журналистки многих восхитило. Некоторые пользователи удивились, как Падалка смогла сохранить самообладание в такой необычной ситуации. "Бедная! Как такое может случится?! Но молодец! Уважуха!" – поддержали ее в Сети.