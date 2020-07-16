В области ученики завершают сдавать выпускные экзамены. Позади уже ЕГЭ по двум основным предметам — русскому и математике. Сегодня же выпускники проверяли свои знания по химии и

В области ученики завершают сдавать выпускные экзамены. Позади уже ЕГЭ по двум основным предметам — русскому и математике. Сегодня же выпускники проверяли свои знания по химии и обществознанию. В этом году одиннадцатиклассники и учителя впервые столкнулись с тем, что им придется готовиться к экзаменам не в школах, а дома, по дистанционке. Педагоги признаются, подготовка к