Рейд направлен на профилактику безопасности дорожного движения.

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия мер по снижению уровня аварийности с участием мотоциклов, мопедов и скутеров на территории Киржачского района было проведено профилактические мероприятие «Мототранспорт».Инспекторы ДПС ОГИБДД отделения МВД России по Киржачскому району совместно с представителями добровольной народной дружины ГИБДД района во время рейда особое внимание уделяли водителям двухколесного транспорта, не достигшим совершеннолетия, так как именно они являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Несовершеннолетние водители часто садятся за руль, не только не имея водительского удостоверения, но и не зная элементарных Правил дорожного движения Российской Федерации.За время проведения рейдовых мероприятий было выявлено 5 нарушений ПДД, совершенных водителями и пассажирами мототранспорта, два из которых совершенны подростками.Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей двухколесной техники осуществлять движения максимально безопасно как для себя, так и для окружающих, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не игнорировать средства защиты и напоминают, что управлять скутерами (мопедами) могут только подростки, достигшие 16-летнего возраста, получив водительское удостоверение соответствующей категории.В случае управления мототранспортом водителем, не имеющим водительского удостоверения, наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей, а в случае передачи управления такому лицу в размере 30000 рублей.