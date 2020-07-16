В честь космонавта Алексея Леонова установили колокол. Произошло это в Андреевском храме Киржачского района, что недалеко от места гибели первого космонавта Юрия Гагарина. С этим местом сам

В честь космонавта Алексея Леонова установили колокол. Произошло это в Андреевском храме Киржачского района, что недалеко от места гибели первого космонавта Юрия Гагарина. С этим местом сам космонавт при жизни был тесно связан. Дважды герой Советского Союза, первый человек, который вышел в космос, принимал непосредственное участие в восстановлении Андреевского храма 17-го века. В частности, по