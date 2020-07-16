Активисты ОНФ нашли нелегальную свалку в Колокше. Большая гора мусора образовалась на дороге, которая ведёт к СНТ. Как выяснили общественники, проблемы с мусором на этом участке начались в

Активисты ОНФ нашли нелегальную свалку в Колокше. Большая гора мусора образовалась на дороге, которая ведёт к СНТ. Как выяснили общественники, проблемы с мусором на этом участке начались в 20-м году с приходом регионального оператора. Впрочем, оказалось, что виноваты в свалке сами дачники. СНТ заключило договор с мусорной компанией, бак для отходов стоит непосредственно на территории