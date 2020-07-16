16.07.2020

2020-07-16 13:45:04

В Коврове открылся уникальный Центр хирургии головы и шеи и реконструктивной микрохирургии, соответствующий мировым стандартам

Центр хирургии головы и шеи и реконструктивной микрохирургии, созданный на базе Первого клинического медицинского центра, начал прием первых пациентов.

Такой мощный медицинский проект государственно - частного партнерства реализуется в ЦФО впервые – в одном месте пациентам с различными заболеваниями оказывается помощь сразу по нескольким профилям: хирургия патологии органов головы и шеи, оториноларингология, эндокринная хирургия, реконструктивная микрохирургия.

В Центре проводится хирургическое лечение таких тяжелых патологий, как опухоли полости рта, носа, рото-, носо- и гортаноглотки, гортани, кожи, слюнных и щитовидной железы, редкие формы опухолей с микрохирургической реконструкцией или одномоментной пластической операцией для устранения дефектов при последствиях заболеваний или восстановления жизненно важной функции.

На базе Центра выполняется весь спектр операций при заболеваниях уха, глотки, носа, околоносовых пазух, гортани, а также при опухолях ЛОР-органов и внеорганных опухолях шеи – от удаления аденоидов до высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, проводятся все виды санирующих слухосохраняющих и реконструктивных слухоулучшающих операций.

Максимально мультидисциплинарный подход обеспечивает скорейшую социализацию пациентов с рисками глубокой инвалидизации.

- Специальности «хирург головы и шеи», которая объединяет в себе навыки лор-врача, челюстного - лицевого хирурга, онколога и реконструктивного микрохирурга, в России в отличие от западной медицины пока нет, - комментирует Роман Нетяга, руководитель Центра, врач-онколог, микрохирург, челюстно-лицевой хирург. – Уникальность нашего Центра в том, что мы оказываем комплексную медицинскую помощь пациентам с патологией органов головы и шеи, а также занимаемся реконструктивной микрохирургией. Мы восстанавливаем ткани после травм, удаления злокачественных новообразований. Сами операции представляют собой сочетание хирургической практики и искусства и требуют многолетнего обучения и ювелирной точности. Мы улучшаем качество жизни пациентов, возвращая утраченные функции - говорить, глотать, слышать. Например, при резекции челюсти или гортани по поводу различных новообразований, мы сразу выполняем реконструкцию. И это все одна операция. Все основные функции зубочелюстной системы сохраняются: жевание, глотание, внешний вид. В результате человек не испытывает тяжелых физических страданий, на которые он был бы обречен, если бы операция по восстановлению утраченного органа была бы ему выполнена в отложенном периоде. Такая высокотехнологичная помощь оказывается только в специализированных медицинских учреждениях с мультидисциплинарной бригадой врачей.

Тактика лечения в Центре вырабатывается с учетом мнений всех специалистов по профилю и смежных специальностей.

Лечение пациентов с опухолевой патологией органов головы и шеи, опухолями черепно-челюстно-лицевой локализации, эндокринной системы выполняется с использованием собственных тканей человека или биосовместимых имплантов.

Все лор - операции осуществляются с применением эндо- и микроскопической техники, максимально щадяще и эффективно. Это позволяет повысить эффективность лечения, избежать разрезов на лице, улучшить функциональные результаты хирургического лечения и сократить сроки реабилитации больных.

При выполнении слухолучшающих операцией в Центре применяются современные титановые протезы слуховых косточек.

- С открытием Центра медицинская помощь пациентам с патологией органов головы и шеи, лор-заболеваниями будет доступна жителям любого региона России,- уточняет Кирилл Шиленков, руководитель Центра, врач - оториноларинголог.- Мы выполняем и полный объем высокотехнологичных оперативных вмешательств, и проводим консервативное лечение. Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, соответствующим мировым стандартам - КТ, аппарат МРТ, рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное оборудование. Новейшее оборудование установлено также в реанимационном отделении и в операционных. По сути, это Центр мирового уровня.

В Центре предусмотрено лечение по полису ОМС для пациентов из любого региона России.