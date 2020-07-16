Злоумышленник, находясь на работе, взял оставленные на столе ключи от квартиры коллеги и сделал дубликат...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 25-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 49-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что из квартиры, в которой она проживает, похитили крупную сумму денежных средств. Ущерб составил 850 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице 15-я Парковая задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий, работающий вместе с потерпевшей.Установлено, что злоумышленник, находясь на работе, взял оставленные на столе ключи от квартиры коллеги и сделал дубликат. Выждав момент, когда жильцы отсутствовали, он беспрепятственно проник в чужую квартиру и похитил денежные средства, которые находились в кармане пальто в шкафу.В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейскими обнаружено и изъято 600 тысяч рублей, которые возвращены потерпевшей.По данному факту следователем СО ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18