С 17 июля медучреждения возвращаются к стандартному режиму работы. Такое постановление подписала зам. главного государственного санитарного врача по Владимирской области. По-прежнему

С 17 июля медучреждения возвращаются к стандартному режиму работы. Такое постановление подписала зам. главного государственного санитарного врача по Владимирской области. По-прежнему закрыты для госпитализации стационары в медучреждениях, которые перепрофилировали под лечение больных коронавирусом. В остальные же поликлиники пациенты могут приходить как для планового посещения, так и для плановой госпитализации. Губернатор области тоже сделал послабление. Оно