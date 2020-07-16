Состояние правопорядка в городе Москве, основные результаты деятельности столичных правоохранителей обсудили в режиме видеосвязи...

Состояние правопорядка в городе Москве, основные результаты деятельности столичных правоохранителей обсудили в режиме видеосвязи.В видеоконференции принимали участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, а также начальники структурных и территориальных подразделений. Олег Баранов выступил с докладом об основных результатах деятельности столичных правоохранителей в первом полугодии 2020 года.Общественная безопасностьВо взаимодействии с органами государственной власти города успешно выполнены задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении более 8 тысяч массовых мероприятий, в том числе встреча Нового 2020 года, празднование Рождества Христова, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, военного парада, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.Также, в период повышенной готовности, московские полицейские обеспечивали соблюдение режима противоэпидемических мероприятий и общественную безопасность во дворах и на улицах города, в местах проведения досуга горожан и лесопарковых зонах.Криминогенная обстановкаЗа 6 месяцев текущего года на территории города Москвы совершено 71,7 тысяч преступлений. Существенно снизилось количество: убийств на 19%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 23,7%, изнасилований на 34,7%, грабежей на 33,2%, разбойные нападения снизились на 28,9%, краж на 11,4%, в том числе краж из квартир зарегистрировано меньше на 40,8%, а автомобилей на 43,2%.На 24,5% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, из них на улицах - на 19,3%. Значительную роль в обеспечении безопасности жителей столицы играет работа участковых уполномоченных полиции, на которых приходится основная нагрузка по профилактике преступлений. Как результат, преступления, совершенные в жилом секторе, сократились на 13,6%.Противодействие организованной преступностиЗа истекший период произошел рост хищений, совершенных с использованием пластиковых карт, связанных с неправомерным списанием денежных средств со счетов банковской карты; активизировались мошенники, чьей основной целью стали пожилые граждане.Система «Безопасный город»С использованием системы видеонаблюдения, в которой функционирует более 189 тысяч камер, раскрыто 2440 преступлений, из которых 23 убийства, 74 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 105 разбойных нападений, 272 грабежа и 1311 краж.Борьба с незаконным оборотом наркотиковЗа истекший период на 4,1% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, задокументировано 5334 факта сбыта. Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято около 345 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 65 оптовых каналов поставки наркотиков. Выявлен 1801 наркоторговец.Противодействие коррупции и экономические преступленияСотрудниками УЭБиПК было обнаружено и закрыто более 786 подпольных, действовавших вопреки запрету, кафе и кальянных, табачных киосков и магазинов, пекарен и прочих производственных объектов. Выполнялись задачи по снижению уровня теневой экономики и коррумпированности общественных отношений. За полгода выявлено 6605 преступлений в сфере экономики, из них 2847 преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб.Миграционная обстановкаВ первом полугодии 2020 года было оказано порядка 3,5 млн. услуг. Граждане были заранее ориентированы на обращение по предварительной записи, либо через Единый портал Госуслуг, количество обращений через него возросло вдвое.15 марта срок действия всех разрешительных документов иностранных граждан был продлен на 90 суток автоматически. Принятие указанных мер позволило полностью исключить возникновение конфликтов на межэтнической почве, а количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории столицы в сравнении с прошлым годом, незначительно возросло и составило более 3 тысяч.Безопасность на дорогахЗа 6 месяцев 2020 года на территории города Москвы зарегистрировано 3299 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 159 человек погибло и 3743 получили ранения. Преобладающими видами дорожных происшествий в структуре аварийности по-прежнему остаются наезды на пешеходов - 33,2% и столкновения - 45,8%. Выявлено и пресечено 12,3 млн. административных правонарушений в области дорожного движения.Международное сотрудничествоЗа шесть месяцев 2020 года на территории города Москвы задержано 21 лицо, находящееся в международном розыске по каналам Интерпола правоохранительными органами зарубежных стран и 9 лиц, без вести пропавших. Во взаимодействии с иностранными коллегами установлено местонахождение 12 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами города Москвы.Сотрудничество с Правительством г. МосквыВ апреле клинический госпиталь медсанчасти столичной полиции при поддержке правительства Москвы был перепрофилирован в инфекционный центр на 200 мест. В течение 10 дней было построено здание шлюза, прежние помещения переоборудовали, завезли аппараты ИВЛ, развернули 16 дополнительных реанимационных коек и госпиталь немедленно начал прием москвичей- пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Санаторий «Березовая роща» был также экстренно перепрофилирован в обсерватор на 260 мест для больных в лёгкой форме и тех, кто контактировал с инфицированными. В общей сложности, подразделениями медсанчасти столичной полиции в условиях эпидемии на территории Москвы была оказана помощь 1934 пациентам.Не прекращались строительство и ремонт зданий подразделений полиции в рамках Адресной инвестиционной программы.Предоставление государственных услугСотрудники полиции всегда нацелены на своевременное и качественное оказание государственных услуг населению. За прошедший период ряд госуслуг предоставлялся дистанционным методом, или по предварительной записи. Как результат – согласно проведенным опросам, показатель уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг составил 95,29%.В завершение заседания начальник столичного Главка Олег Баранов обозначил цели и задачи работы московской полиции на предстоящий период и поблагодарил личный состав за проделанную работу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве