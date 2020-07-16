Суздальский мост через Каменку размыло. Части сооружения откалываются, рушатся и съезжают вниз. Обвал грунта дал знать о себе сразу после прошедшего накануне ливня — рассказывает

Суздальский мост через Каменку размыло. Части сооружения откалываются, рушатся и съезжают вниз. Обвал грунта дал знать о себе сразу после прошедшего накануне ливня — рассказывает суздальский активист Павел Мальков. По подсчетам общественника, это уже 4-й подобный инцидент с 2018-го года. Павел Мальков считает, что проблемы связаны с допущенными нарушениями в ходе завершения капремонта моста двухгодичной