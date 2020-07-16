Мужчина подозревается в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

14 июля текущего года сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру задержали 44-летнего жителя Московской области, находившегося в федеральном розыске. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.10 января 2020 года в ночное время житель соседнего региона, находясь в автобусе в качестве пассажира, во время движения транспортного средства нанес ножевые ранения 29-летнему жителю Республики Марий Эл. Молодому человеку был причинен легкий вред здоровью. Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Фигуранта допросили в качестве подозреваемого и избрали ему меру пресечения в виде обязательства о явке. Однако подозреваемый стал скрываться от правоохранительных органов, и был объявлен в федеральный розыск.По полученной оперативной информации, мужчина скрывался в городе Сергиев-Посад Московской области. Сотрудники уголовного розыска выехали в соседний регион. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что фигурант может находиться в гараже, расположенном в одном из гаражных кооперативов города. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что гараж закрыт изнутри и оттуда доносятся звуки. Постучав и представившись работниками кооператива, оперативники попросили открыть дверь. Фигурант был задержан и доставлен отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру.