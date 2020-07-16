Он прятался в гараже

14 июля 2020 года владимирские полицейские задержали 44-летнего москвича. Мужчина находился в федеральном розыске. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Ночью 10 января этого года москвич во время поездки в автобусе напал с ножом на другого пассажира. Мужчину тут же задержали и допросили в качестве подозреваемого. А после подозреваемый стал скрываться от полицейских, и его объявили в федеральный розыск.По полученной информации, мужчина прятался в Сергиев-Посаде. В дальнейшем правоохранители выяснили, что мужчина может жить в гараже. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что гараж закрыт изнутри и оттуда доносятся звуки. Мужчину задержали и привезли во Владимир для дальнейшего расследования.