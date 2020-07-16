Проект реализуют к 2024 году

Владимир вошёл в число городов, где начнётся тестирование беспилотного такси. В столице этот эксперимент уже начался. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.- Если мы эффективно начнем реализацию нашего плана, то, я думаю, 2024 год - это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме беспилотные такси, - цитируют слова Алексея Семенова наши коллеги из ТАСС.Сейчас в Москве проходят испытания более сотни беспилотных такси. Водитель при этом тоже присутствует, он сидит за рулем и готов вмешаться в случае внештатной ситуации.