Всего в регионе зарегистрировали 5091 случай заражения COVID-19

За прошедшие сутки на 16 июля во Владимирской области зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.7 случаев выявили во Владимире, 6 - в Юрьев-Польском, 6 - в Ковровском районе, 6 - в Муромском районе, 5 - в Вязниковском районе, 4 - в Петушинском районе, 3 - в Меленковском районе, 2 - в Судогодском районе, 2 - в Кольчугинском районе, 2 - в Суздальском районе.Всего во Владимирской области зарегистрировали 5091 случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших значится во Владимире – 887 случаев.