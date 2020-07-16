16.07.2020

2020-07-16 14:05:04

Во Владимирской области выявлено еще 43 случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 16 июля лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 - во Владимире

6 - в Юрьев-Польском районе

6 - в Ковровском районе

6 - в Муромском районе

5 - в Вязниковском районе

4 - в Петушинском районе

3 - в Меленковском районе

2 - в Судогодском районе

2 - в Кольчугинском районе

2 - в Суздальском районе

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5091 случай заболевания.

887 - во Владимире

746 - в Гусь-Хрустальном районе

609 - в Петушинском районе

437 - в Муромском районе

396 - в Александровском районе

381 - в Ковровском районе

298 - в Собинском районе

263 - в Вязниковском районе

233 - в Юрьев-Польском районе

180 - в Кольчугинском районе

155 - в Судогодском районе

126 - в Киржачском районе

111 - в Меленковском районе

87 - в Суздальском районе

72 - в Камешковском районе

45 - в Радужном

35 - в Селивановском районе

30 - в Гороховецком районе

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.