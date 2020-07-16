Анастасия Волочкова высказалась по поводу скандальной истории с ее приездом Дивеево. Балерина намерена судиться за то, что ей выписали штраф за нарушение условий карантина, о котором она не знала.

Анастасия Волочкова высказалась по поводу скандальной истории с ее приездом Дивеево. Балерина намерена судиться за то, что ей выписали штраф за нарушение условий карантина, о котором она не знала.Произошедшее артистка считает полным абсурдом. "Это была совершенно нелепая ситуация", – отметила знаменитость Анастасия Волочкова добавила, что приехала в Дивеево с душевными и чистыми намерениями – помолиться.При этом танцовщица подчеркнула, что нигде не было открытой информации о том, что посещение монастыря запрещено. Она вспомнила, что прибыла туда абсолютно беспрепятственно – ее машину ни разу не остановили.Своего присутствия в храме Анастасия Волочкова не скрывала иделилась фото со святых мест в своем инстаграм-аккаунте. Балерина призналась, что ей и в голову не могло прийти, что ситуация настолько серьезна.27 Июн 2020 в 12:49 PDTПосле посещения монастыря по приглашению друзей знаменитость приехала пообедать в их частный дом пообедать перед дорогой в Москву. Через полчаса после того, как она рассказала о гостеприимстве в соцсети, туда ворвались "пятеро непонятных мужчин".Представившиеся представителями правоохранительных органов люди составили на протокол. По словам звезды, они не показали ей никаких документов. "Мне позже сообщили адвокаты, что вся процедура была нарушена", – заявила артистка.