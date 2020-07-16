Выступление Натальи Фриске в образе умершей сестры Жанны вызвало много вопросов. Психолог Анна Завгороднева попыталась разобраться, почему родственница знаменитой певицы решилась на перевоплощение.

Выступление Натальи Фриске в образе умершей сестры Жанны вызвало много вопросов. Психолог Анна Завгороднева попыталась разобраться, почему родственница знаменитой певицы решилась на перевоплощение.Наталья Фриске оказалась в центре громкого скандала после того, как спела на свадьбе хит своей сестры "Где-то летом". Ее сильно критикуют: некоторые уверены, что она просто завидует Жанне, поэтому надевает ее наряды и пытается прорваться на сцену.Психолог Завгороднева считает, что не все так однозначно. По ее словам, делать какие-то выводы можно только после того, как будет четко понимание, что именно произошло на той свадьбе.Специалист предполагает, что Наталья видела свое выступление на сцене как дань памяти сестре. Она сравнила инцидент с ситуацией, в которой оказалась группа "Король и шут" после смерти ее лидера Михаила Горшенева – место фронтмена занял его родной брал."Я не думаю, что в выступлении Натальи есть психологическая подоплека, помимо того, что это дань памяти сестре", – уверен Завгороднева.12 Июл 2020 в 11:46 PDTОна добавила, что в данном случае речь не идет желании заработать на имени Жанны Фрискеили зависти. Психолог считает, что своим выступлением Наталья просто хотела показать, что все помнят и любят песни ее родственницыНапомним, что сестра знаменитой артистки уже прокомментировала ситуацию. Как писали "Дни.ру", ее допекли бесконечные звонки журналистов и .