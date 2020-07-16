Мероприятия направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.С начала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Муромского района наблюдается рост числа ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на 66,7 % (с 6 до 10).В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, 17 июля в Муромском районе сотрудниками ОР ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области будут проводиться специальные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.