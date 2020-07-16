В шприце была кровь

Житель Мурома в начале февраля 2020 года придумал, как "подзаработать” немного денег. Он взял шприц, в котором была его кровь, и пришел в супермаркет, где напал на кассира.Злоумышленник угрожал уколоть женщину шприцом. При этом предупредил, что он ВИЧ-инфицирован и болеет гепатитом С. Испугавшись, женщина отдала грабителю из кассы 2 тысячи рублей.Потом его отыскали полицейские. За разбой мужчине грозит до до 8-ми тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей.