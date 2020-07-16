Ущерб составил почти 40 тысяч рублей

25-летнего жителя Собинки обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Парень познакомился в соцсетях с ковровчанкой. Девушка решила помочь новому знакомому в поиске работы в Коврове. Молодой человек приехал к ней в гости и остался там. Когда девушка ушла на работу, он украл 47 золотых и серебряных украшений и деньги. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.Совершив преступление, парень продолжил поиски работы в разных городах. Однако впоследствии сам приехал в отдел полиции и написал явку с повинной.Отец молодого человек рассказал правоохранителям, что, увидев у сына чужое имущество, он настоял, чтобы тот все отдал. Все украшения девушке вернули. Уголовное дело направлено в суд.