Знаменитая актриса и вдова Олега Табакова опубликовала архивный снимок, на котором запечатлен легендарный артист. Марина Зудина еще не появилась на свет, когда было сделано это фото.

Знаменитая актриса и вдова Олега Табакова опубликовала архивный снимок, на котором запечатлен легендарный артист. Марина Зудина еще не появилась на свет, когда было сделано это фото.Черно-белое изображение было размещено в "Инстаграм". На снимке запечатлен улыбающийся Олег Табаков. Кадр датирован 1961-м годом – тогда будущему режиссеру театра и кино было не больше 26 лет.К фотографии актриса не оставила никаких комментариев. Не исключено, что ей до сих пор непросто говорить об умершем супруге: Зудина неоднократно признавалась, что все еще не может смириться с кончиной Табакова.Отметим, что будущая актриса встретила и полюбила режиссера значительно позже, чем был сделан этот снимок. Она начала испытывать чувства к Табакову, когда ей было 16 лет, то есть спустя два десятилетия после того, как появилась эта фотография.В то время актер уже состоял в браке, был директором театра "Современник" и собирался начать преподавать. Именно в ГИТИСе Зудиной удалось сблизиться с Табаковым – она стала ученицей в его мастерской.15 Июл 2020 в 11:03 PDTНапомним, что Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Он более трех месяцев боролся с тяжелым заболеванием.У Марины Зудиной от режиссера осталось двое детей. Павел Табаков родился в 1995 году, он решил пойти по стопам отца и стал актером. Его младшая сестра Мария на свет в 2006 году.