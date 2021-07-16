В медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,9 процента из них занято (1539), свободны 252 койки.

В медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,9 процента из них занято (1539), свободны 252 койки.37319 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 238 человек.Также за минувшие с утки скончались 8 больных.Общее количество погибших за время пандемии достигло 1345 человек.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 июля 2021 года лабораторно подтвержден 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 959 случаев заболевания.Фото