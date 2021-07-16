Во Владимирской области на 16 июля подтверждено 241 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 16 июля подтверждено 241 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в 26 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 18 сл. в Суздальском, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Судогодском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Камешковском 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском).Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 959 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9308 случаев во Владимире, 4728 - в Гусь-Хрустальном районе, 4342 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.