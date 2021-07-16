Аварийный Павловский мост в Коврове будет отремонтирован в ближайшие несколько лет. Мост - единственный путь, соединяющий две части города.

Аварийный Павловский мост в Коврове будет отремонтирован в ближайшие несколько лет. Мост - единственный путь, соединяющий две части города.Мост признан аварийным пять лет назад. Все это время искали деньги на ремонт, в городском бюджете таких средств не было. Жители много лет писали во все инстанции, в том числе депутату Игорю Игошину. Как он сообщает в социальных сетях, деньги на ремонт получены. Минстрой выделил два целевых транша — 120 и 140 миллионов рублей — на 2022 и 2023 годы. Торги объявят после оформления документов и проведения государственной экспертизы проекта. Ремонтные работы могут начаться уже в этом году. Полностью мост закрывать не планируют, будет организовано реверсивное движение.