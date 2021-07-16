С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.

С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов.Система обязательных QR-кодов была необходимой. Важно было не только сократить число контактов между людьми в помещениях, но и добавить мотивации тем, кто откладывал вакцинацию от коронавируса на потом. Это позволяет создать коллективный иммунитет, который даст возможность максимально снизить влияние пандемии на жизнь.Согласно исследованию компании IFORS Research, которое проводилось с 26 по 30 июня среди одной тысячи москвичей, 33% горожан сказали, что введение QR-кодов для посещения ресторанов повлияло на их решение вакцинироваться от коронавируса. Кстати, за последний месяц в Москве прививку сделали два миллиона человек.Важно понимать, что отмена обязательных QR-кодов не означает отмену остальных требований. Например, ресторанам до сих пор необходимо соблюдать дистанцию между столиками и посетителями, а также масочный режим. Владельцы точек общепита могут не соблюдать эти требования только в том случае, если они решили остаться территорией, свободной от ковида, сохранив систему QR-кодов.Также, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, руководители организаций сферы торговли и услуг были обязаны до 15 июля провести вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников."По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал", – сообщается на сайте Роспотребнадзора.Для тех организаций, которые не представили данные о вакцинации сотрудников, Роспотребнадзор установил дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Они обязаны сделать это до 22 июля.