Владимир Сипягин поддержал предложение комиссии по отбору кандидатов на пост директора департамента молодежной политики и общественных проектов, которая признала Дину Каткову ..
Владимир Сипягин поддержал предложение комиссии по отбору кандидатов на пост директора департамента молодежной политики и общественных проектов, которая признала Дину Каткову победителем конкурса.
На должность претендовали девять человек. Через муниципальное сито до финала добрались шестеро. На собеседовании они представили программу развития молодёжной политики региона.
Как сообщили в Белом доме, Дина Каткова показала себя лучше всех.
Сейчас она работает завотделом координации структур бюджетной сферы комитета по соцполитике администрации. В ближайшее время будет подписан указ о её назначении.