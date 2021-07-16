Владимир Сипягин поддержал предложение комиссии по отбору кандидатов на пост директора департамента молодежной политики и общественных проектов, которая признала Дину Каткову ..

Владимир Сипягин поддержал предложение комиссии по отбору кандидатов на пост директора департамента молодежной политики и общественных проектов, которая признала Дину Каткову победителем конкурса.На должность претендовали девять человек. Через муниципальное сито до финала добрались шестеро. На собеседовании они представили программу развития молодёжной политики региона.Как сообщили в Белом доме, Дина Каткова показала себя лучше всех.Сейчас она работает завотделом координации структур бюджетной сферы комитета по соцполитике администрации. В ближайшее время будет подписан указ о её назначении.