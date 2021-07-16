Владимирское Торпедо в одной двести пятдесят шестой Кубка России по футболу одержало победу над Муромом . Футболисты с берегов Оки под руководством нового главного тренера Евгения Перевертайло пытались играть агрессивно, но пропустили по голу в каждом тайме. Дублем отметился Илья Жаров.

Владимирское Торпедо в одной двести пятьдесят шестой Кубка России по футболу одержало победу над "Муромом" . Футболисты с берегов Оки под руководством нового главного тренера Евгения Перевертайло пытались играть агрессивно, но пропустили по голу в каждом тайме. Дублем отметился Илья Жаров.Таким образом черно-белые поквитались со своими земляками за поражение в кубке в две тысячи девятнадцатом году. В сто двадцать восьмой финала Торпедо сыграет с московской "Родиной". К слову послематчевую пресс-конференцию провел директор клуба Александр Акимов, который начнет сезон еще и в качестве главного тренера "Торпедо", так как у Сергея Дубровина, который готовил команду на летних сборах пока нет нужной тренерской лицензии. Но вмешиваться в тренерский процесс он не будет, заявил Акимов.Александров Акимов, директор и главный тренер ФК «Торпедо - Владимир»- Я получил разрешение на временное совмещение должностей директора и главного тренера - сразу обозначу, что это временное совмещение. Номинально я главный тренер, но фактически это Сергей Юрьевич Дубровин.