Динамика вакцинации и снижение числа заболевших позволяют снять требования о посещении заведений общественного питания по QR-кодам. Об этом заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Динамика вакцинации и снижение числа заболевших позволяют снять требования о посещении заведений общественного питания по QR-кодам. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.QR-коды для посещения кафе и ресторанов отменяется с понедельника, 19 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Введение такой системы стало вынужденным решением, но позволило увеличить темпы вакцинации от коронавируса.Власти Москвы учли предложение "Единой России" и Федерации рестораторов и отельеров и сняли требование об обязательных QR-кодах для посещения ресторанов, отмечается в телеграм-канале партии.Количество заболеваний ковидом в Москве упало в 2-2,5 раза. 14 июля было выявлено 3 966 зараженных."Поэтому партия обратилась к Сергею Собянину с инициативой об отмене данного вида ограничений", – отмечают в "ЕР".Решение о введении QR-кодов власти Москвы приняли на фоне резкого роста числа заболевших, напомнил Андрей Турчак. Вместе с тем жители столицы стали активнее прививаться от коронавируса – к 11 июля объем вакцинации вырос более чем в 10 раз, отметил политик."Такая динамика по вакцинации и падающее число заболевших, теперь позволяют снять требования по обязательным QR-кодам для посещения ресторанов", – добавил Турчак.Система QR-кодов в заведениях общепита Москвы была введена 28 июня. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших коронавирусом или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.