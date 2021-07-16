Ущерб, который вменяется Королеву, в ходе следствия вырос на 5 миллионов рублей. Октябрьский райсуд Владимира оставил под стражей бывшего генерального директора ООО

Ущерб, который вменяется Королеву, в ходе следствия вырос на 5 миллионов рублей. Октябрьский райсуд Владимира оставил под стражей бывшего генерального директора ООО “Владимиртеплогаз” Александра Королева. В СИЗО он еще проведет еще 1 месяц и 1 сутки, то есть по 19 августа 2021 года включительно. Всего Королев проведет под стражей 8 месяцев 27 суток. Примечательно, что