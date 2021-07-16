Подозреваемый останется в СИЗО до 19 августа

Бывшему генеральному директору «Владимиртеплогаза» Александру Королеву продлили срок задержания под стражей до 19 августа. Суд удовлетворил ходатайство СК.Напомним, Королев является фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения.По версии следствия, экс-гендиректор незаконно выплатил нескольким сотрудникам бонусы на общую сумму более трех миллионов рублей. Это является ущербом в крупном размере.Задержали Королева в ноябре прошлого года, свою вину он не признает.