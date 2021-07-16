Что теперь ждет бывший худграф? Напомним, здание из ведения Владимирского госуниверситета перешло в распоряжение РПЦ, которая должна была самостоятельно отыскать средства на его сохранение и содержание.

Что теперь ждет бывший худграф? Напомним, здание из ведения Владимирского госуниверситета перешло в распоряжение РПЦ, которая должна была самостоятельно отыскать средства на его сохранение и содержание.Окончательно студентов перевели оттуда в 2019 году, после чего здание пустовало.В момент передачи церкви его состояние, как отмечали в вузе, было плачевным, строение 1862 года требовало ремонта. Русская православная церковь претендовала на помещения худграфа с 2012-го. Изначально, это здание и здание Центральных офицерских курсов были выстроены именно для нужд духовной семинарии.И вот теперь бывшее здание худграфа ВЛГУ начинает новую жизнь. Что будет в его стенах - смотрите в выпуске Епархиального вестника. Передаю слово Татьяне Даниловой.- На колокольне Богородице – Рождественского монастыря сделали косметический ремонт. Здание побелили к празднованию 800-летия святого князя Александра Невского.- Верующие отметили День святых апостолов Петра и Павла. О празднике рассказал священник Виктор ЕгОровский.- В Успенском соборе прошла подготовка к благотворительной акции «Белый цветок». Добрая традиция зародилась во время царствования святого Николая II.Ремонт колокольни БРМК 800-летию благоверного князя Александра Невского завершился косметический ремонт колокольни Богородице-Рождественского монастыря Владимира. По благословению митрополита Тихона сооружение побелили и привели в порядок. Так как колокольня считается новоделом, дополнительных согласований не потребовалось.Кирилл (Сурков), игумен, наместник Богородице-Рождественского мужского монастыря:- Из работ, которые были проведены на колокольне, можно в первую очередь выделить восполнение утрат цокольной части колокольни, а также покрытие стен здания известковым раствором сложного состава, который предполагает более долговечную службу.Прежняя каменная 3-ярусная шатровая колокольня на этом месте была построена в 1654 году, и достигала в высоту порядка 70 метров, современное сооружение - около 45 метров. Это, конечно, не копия того старого здания, но его достойное воплощение. Здесь есть 2 звонницы, где самый тяжелый колокол весит 12 тонн. Его звон предваряет все утренние и вечерние богослужения в Богородице-Рождественском монастыре.Кирилл (Сурков), игумен, наместник Богородице-Рождественского мужского монастыря:- Есть в городе, конечно, смотровая площадка и вот с этого места очень хорошо смотрится весь монастырский комплекс, и конечно колокольня занимает в нем видное место, это можно сказать самое высокое здание. И звоны перед каждым богослужением слышны в центральной части города. И, как и всякий звон в храме он призван призвать людей к покаянию.Монастырь основан в 1164 году, памятник домоноголського периоду Руси. В советские году, начиная с 30-х по 70-е годы территория и все здания монастыря принадлежали владимирским отделениям ОГПУ и НКВД. Началось разорение обители. Богородице-Рождественский собор и колокольню разобрали на кирпичи. Место использовали под спортивную площадку. Возрождение монастыря началось в 1991 году. В 2005 году в этом месте был возведён храм с колокольней в честь святого благоверного князя Александра Невского. При храме оборудована костница для останков, найденных во время археологических работ на территории монастыря, в числе которых могут быть и мощи прежних насельников обители. В ближайшей перспективе ремонт Богородице-Рождественского собора, а также монастырских стен по фасаду.День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла12 июля Православная Церковь отметила день памяти святых апостолов Петра и Павла, которых называют первоверховными. Каждый из них, по- своему, был приближен к Господу. Петр был Его первым учеником, а Павлу Он явился уже после Своего воскресения. Подробнее о житии святых расскажет настоятель Сретенского храма Владимира.Святых апостолов Петра и Павла в Православной Церкви принято поминать в один день. Петра прежде звали Симоном и был он простым рыбаком. Павел, с именем Савл, - высокообразованный римский гражданин, из знатной семьи, принадлежал к числу фарисеев, ветхозаветных гонителей христиан. Объединяет апостолов одно – искренняя вера в Бога, Который простил им все прежние ошибки.Виктор Егоровский, протоиерей, настоятель храма Сретения Владимирской иконы Божьей Матери:- Господь говорит Петру: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного.» Апостол Павел был избран на служение совершенно иным образом. Они были совершенно разные люди, но, тем не менее в иконографии они изображаются вместе по одинаковости горения в вере и стремлении проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Нести его в народы, как и было сказано и заповедано Иисусом Христом: Идите в мир и проповедайте Евангелие всей твари. Кто веру имеет, тот спасен будет, а кто не имеет, осужден будет.Господь призвал Петра быть ловцом не рыбы, но людей. Он имеет глубокую веру в Господа, готов ходить за Ним по воде. Но страх за свою жизнь подводит Петра не раз. Из-за страха он чуть не утонул в море, а потом отрекся от Иисуса, схваченного воинами. Уже после воскресения Господа, когда тысячи жителей Израиля в Него уверовали, начались гонения на христиан. В этих гонениях участвует и будущий апостол Павел. Но по дороге в Дамаск Сам Господь явился ему и призвал к апостольству.Виктор Егоровский, протоиерей, настоятель храма Сретения Владимирской иконы Божьей Матери:- Когда ярчайший свет осиял воинов, что кони заволновались, упали на землю, тогда Савл спрашивает, что это такое? Господ отвечает: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Далее события происходят так, что Савл приходит к христианам не с целью гонения, а чтобы излечиться от слепоты, которая постигла его, и после уже с именем Павел, мы его знаем как апостола.Святым апостолам Петру и Павлу мы молимся об укреплении своей веры. Чтобы не постиг нас тяжкий грех предательства. По преданию, уже после того как Господь простил Петра. Апостол же, вспоминая содеянный грех, постоянно молился и плакал.Виктор Егоровский, протоиерей, настоятель храма Сретения Владимирской иконы Божьей Матери:- Апостол Петр то проявляет рвение, веру, то падает в этой вере, и в конце концов, вот это предательство Петра, когда испугавшись каких-то земных моментов, неприятностей, он отказывается от Иисуса Христа, говоря: «Я не знаю этого человека. Я не был с ним». Это пример и возвышения и падения. Это пример крепости веры и слабости веры. Это пример истинного служения Богу. И конечно же, видя это стремление и твердость в вере, Господь ставит его, ну не над другими апостолами, но называя его первоверховным и вручает ему ключи от Царствия Небесного.Также апостолы учат тому, что без добрых дел и любви, наша вера мертва. Слова учеников Христа содержатся в книгах Посланий Нового Завета. С самого начала их благовестие было обращено «к погибшим овцам дома Израилева». А потом Петру было чудесное видение, и он понял, что язычников Бог точно так же призывает к христианской вере, как и иудеев.Слет скаутов – дружины «Владимир»Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил слёт скаутов «Восстанови Храм 2021. Под стягом Александра Невского». Владыка ознакомился с программой лагеря, оценил быт и благословил молодых воспитанников.Дружина "Владимир" – это организация российских юных разведчиков. Лагерь расположился в Судогодском районе. Каждый день посвящён одному из периодов жизни Александра Невского. Ребята проводили спортивные состязания, мастер-классы, костры и походы. Как и сам благоверный князь, юные разведчики участвовали в богослужениях. Также дружина оказывала помощь храму Преображения Господня. Во время своего визита Высокопреосвященный Владыка побеседовал с ребятами, ответил на их вопросы.Строительство храма Сретения Господня в КовровеВ Коврове началось строительство нового храма Сретения Господня. Здание возводится на территории Православной гимназии. Каждый желающий может внести свою лепту в это строительство и заложить именной кирпич в стену будущей церкви.Подписанные кирпичики – добрая сложившаяся традиция, рассказывает отец Михаил Бунтилов, директор православной гимназии. Люди, которые жертвуют свои средства на храм, могут оставить в нем свои имена. Эти кирпичи лягут в основание храма. Ещё при учреждении гимназии, более 15 лет назад Владыка Евлогий благословил назвать его в честь Сретения Господня. Антиминс Сретенского храма сейчас находится в алтаре домовой церкви гимназии.Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии города Коврова:- А теперь после строительства нового храма будет 2 алтаря. И будем испрашивать благословения у Владыки Тихона – каким образом будет именоваться придел храма. Мы будем просить, иметь его в честь Филарета. В честь которого у нас нынешняя часовня есть. Это имя оказалось востребовано среди педагогов, учеников. Который год мы все больше и больше проникаем в жизнь, подвиги, дела святителя Филарета. И не хотелось бы с этим именем расставаться.Закладка камня состоялась в этом году на Светлой Пасхальной седмице, 5 мая. Торжественное событие возглавил митрополит Тихон. В своем обращении ковровчанам Владыка отметил, что для верующих должны быть важны именно духовные, а не материальные ценности. Только так человек может приблизиться к Господу и обрести Царствие Небесное уже на земле. Об этом должно знать подрастающее поколение для построения новой Великой России.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Конечно, наша забота и правительства и руководства Церкви – воспитание нового поколения, которое воспримет все традиции, обычаи и культуру нашей древней, тысячелетней православной цивилизации. Мы радуемся тому, что гимназия будет иметь свой храм, в котором будут возноситься молитвы всех, кто будет приходить под его своды. Очень важно для воспитания молодежи, чтобы они знали духовно-нравственную культуру нашего Отечества.После Светлой Пасхи здесь закипела работа. Большую поддержку в этом деле оказывает попечительский совет гимназии. Сейчас бригада строителей перешла уже к кирпичной кладке стен храма. Домовый храм очень незначителен по площади и не может вместить в себя всех учащихся и педагогов. А новая церковь имеет площадь около 200 квадратных метров и будет вмещать до 400 прихожан.Михаил Бунтилов, протоиерей, директор Православной гимназии города Коврова- В условиях пандемии на богослужении были вынуждены приглашать только начальную школу, а старшие классы водили в храм праведной Анны, иначе была бы большая скученность. Ну теперь, даст Бог, когда храм будет построен, можно будет всю гимназию, с родителями и прихожанами собирать под сводами этого храма.Руководство гимназии приложат все силы, чтобы к осени новый храм был закрыт сводом. После чего нужно будет возводить кровлю, купола и благоустраивать внутренние помещения.Акция "Белый цветок" и традиции благотворительности.В Успенском соборе состоялся мастер-класс в преддверии акции «Белый цветок». Дети и взрослые своими руками изготовили поделки, для участия в благотворительной ярмарке. В мероприятии приняли участие воспитанники Воскресных школ, молодежь, HYPERLINK "; члены онкоклуба "Вместе", сотрудники собора, а также все желающие.Добро нужно творить своими руками. Этой христианской акции «Белый цветок» более сотни лет. В России её организовали царь Николай Второй с супругой Александрой Федоровной. Впервые мероприятие было официально проведено в Санкт-Петербурге в 1911 году. Известно, что императрица Александра Федоровна вместе со своими дочерьми лично принимала участие в благотворительном базаре. Царская семья приносила собственноручно вышитые подушки и другое рукоделие, которое имело большую популярность. Их покупали в первую очередь.Священник Вячеслав Андросов всем желающим принять участие в акции рассказал о истории благотворительности в России. После чего встреча завершилась экскурсией по Успенскому собору. Также белые кувшинки в городской библиотеке сделали подопечные онко-клуба «Вместе».Благотворительная акция в Свято-Успенском кафедральном соборе пройдет уже завтра - 17 июля в день памяти Благоверного князя Андрея Боголюбского и царской семьи. Приглашаем каждого внести свою лепту в благое дело. Собранные средства пойдут на помощь онкобольных города Владимира.