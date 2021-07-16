Яблоки определяют здоровье нации. В этом уверены супруги Колесниковы из села Троицкое-Татарово Вязниковского района. В своем саду они выращивают не только яблоки, но и голубику. Эта культура сейчас набирает обороты в России.

Яблоки определяют здоровье нации. В этом уверены супруги Колесниковы из села Троицкое-Татарово Вязниковского района. В своем саду они выращивают не только яблоки, но и голубику. Эта культура сейчас набирает обороты в России.Благоприятная среда для голубики - кислый торф. Она растет гроздьями, как виноград. И не нуждается в интенсивном уходе - почти не болеет. По полезным качествам уступает лишь клюкве, но клюквы много не съешь из-за кислого вкуса, а голубика сочная, крупная и сладкая, рассказывает Анатолий Колесников. Этот сад стал возможным благодаря федеральной программе "Стартап". Супругам Колесниковым удалось получить два гранта - на 4,5 миллиона рублей и площадь в 22 гектара.Основная часть сада - яблоневая. Здесь собраны лучшие яблоневые саженцы со всей России и не только. Яблоневые деревья появились в этом саду на 60 сотках в качестве эксперимента. Анатолий и Светлана даже не думали, что будет такой богатый урожай.Леонид Колесников:- Груша, вишня, черешня, абрикос и слива. Вот такой коктейль, плодовый коктейль на одном участке!Еще одна гордость семьи Колесниковых - персики. Пока они не созрели, но в прошлом году урожай был богатый, рассказывает Светлана:- И вот сорвав несколько персиков, мы пришли в такое удивление! Персик сочный, медовый. Его кусаешь - и льется сок, представляете?К каждому деревцу супруги Колесниковы относятся как к ребенку. Они уверены: если дарить природе любовь, то она щедро одарит наливными плодами.Анатолий и Светлана Колесниковы, фермеры:- Мы никогда не думали в жизни, что будем вставать в пять утра каждый день. Никогда! С рассветом солнца хочется проснуться и нас ноги тянут сюда. Ноги тянут в сад. Потому что мы с ними разговариваем, можно сказать. Ходим, любуемся, смотрим на листики, здоровые ли. Как наливаются плоды…И сейчас жаркое лето фермерам только на руку. Водой корни питает капельный полив, а благодаря теплу, растения защищены от болезней. В планах на ближайшие годы - высадить как минимум 15 гектаров яблоневого сада и 5 гектаров голубики. И накормить ими всю Владимирскую область.Анастасия Сахарова, Семен Карпов. "Вести-Владимир".