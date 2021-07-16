Алексей Журавлев подчеркнул, что народ не будет терпеть некачественной работы власти в регионе.

Алексей Журавлев подчеркнул, что народ не будет терпеть некачественной работы власти в регионе.Глава партии "Родина" Алексей Журавлев находится в рабочей поездке в Хабаровске в рамках своей программы «100 дней — 100 городов». Сегодня состоялась встреча Журавлева с бывшим коллегой по Госдуме, ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Как сообщает Telegram-канал "Карточный домик: Россия", во время встречи лидер "Родины" посоветовал ВРИО губернатора "работать лучше". Как подчеркнул Журавлев, в случае плохой работы власти "народ терпеть не будет и вынесет его отсюда".Напомним, Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 года, после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.Однако выберут ли Дегтярева новым губернатором пока непонятно.Как днем ранее заявил депутат Госдумы, глава "Родины" Алексей Журавлев, Кремль одобряет и поддерживает работы партии, поскольку представители партии — патриоты и защитники прав российского народа.