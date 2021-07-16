Ежедневнй фитнес не по своему желанию. Жильцы 165 дома по улице Добросельской пешком поднимаются по лестнице к квартирам. Две недели лифт в их подъезде работал с перебоями. А, начиная с 9 июля,

Ежедневнй фитнес не по своему желанию. Жильцы 165 дома по улице Добросельской пешком поднимаются по лестнице к квартирам. Две недели лифт в их подъезде работал с перебоями. А, начиная с 9 июля, доехать до верхних этажей было невозможно вообще – кабина не запускалась. Мастера приходили ремонтировать не один раз. Наконец, починили. Правда, на час. Кабина