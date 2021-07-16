УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 54-летнего бывшего начальника склада топлива железнодорожной станции Владимир, причастного к хищению материальных ценностей ОАО «РЖД» с использованием своего служебного положения.

УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 54-летнего бывшего начальника склада топлива железнодорожной станции Владимир, причастного к хищению материальных ценностей ОАО «РЖД» с использованием своего служебного положения.Установлено, что в период с 2019 по 2020 год он осуществил хищение дизельного топлива, принадлежащего Нижегородской дирекции материально – технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД».В частности, в целях присвоения указанных материальных ценностей, данный гражданин указывал в журнале учета проб ГСМ завышенный, по отношению к реальному, объем дизельного топлива в каждой из прибывших цистерн. В результате на топливном складе станции Владимир сформировались излишки, которые вывозились и хранились в гаражном боксе, принадлежащем злоумышленнику, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Таким образом, в указанный период времени фигурант похитил около 500 литров дизельного топлива, которое использовал в личных целях.На основании переданных материалов ОРД в октябре 2020г. в отношении указанного лица ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело. В июле 2021 г. решением Ковровского городского суда Владимирской области гражданин признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.ФотоЕкатерина ГусеваНажмите здесь, чтобы Ответить или Переслать