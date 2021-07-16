Обжаловать приговор в вышестоящей инстанции не получилось.
Жительница Коврова отсудила у обидчика компенсацию за клевету в Инстаграме. Мужчина опубликовал пост, в котором обвинил её в воровстве игрушек из магазина в состоянии алкогольного опьянения.
Автор сообщения также выставил фотографии ковровчанки, которые взял в её аккаунте.
«Информация не соответствует действительности, порочит честь, достоинство и деловую репутацию», - написала женщина в исковом заявлении.
В результате Фемида обязала ответчика публично извиниться, а также наказать его рублём за нанесённый моральный вред. Сумма - 50 тысяч рублей.
Обжаловать приговор в вышестоящей инстанции не получилось.