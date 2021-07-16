Сотрудники администрации каждый день пресекают факты несанкционированной торговли на улицах города. Продукция, которая продается нелегально, без документов, может быть опасна для здоровья

Сотрудники администрации каждый день пресекают факты несанкционированной торговли на улицах города. Продукция, которая продается нелегально, без документов, может быть опасна для здоровья владимирцев. – На каком основании Вы осуществляете торговую деятельность? – Я не осуществляю торговую деятельность. – Ну как? У Вас есть весы. – Меня попросили помочь, постоять. Я просто жду, пока придут. –