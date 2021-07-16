Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Фигуранты обвиняются в сбыте поддельных денег.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Фигуранты обвиняются в сбыте поддельных денег.Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в феврале текущего года после поступившего сообщения об обнаружении банкноты с признаками подделки в одной из торговых точек Юрьев-Польского.Правоохранители установили, что подельники приобрели фальшивые банкноты через Интернет. В течение нескольких дней злоумышленники посетили Владимир, Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино, где в разных торговых точках оплатили поддельными пятитысячными банкнотами приобретенную косметику, цветы, игрушки и продукты. Суммы покупок варьировались от нескольких сотен до 1500 рублей. Сдачу злоумышленники забирали уже настоящими банкнотами.Чтобы быть менее узнаваемой, девушка надевала специально приобретенный парик.Таким образом обвиняемые сбыли не менее пяти поддельных денежных купюр, номиналом 5 000 рублей. Четыре фальшивки полицейские изъяли при проведении обыска по месту жительства подозреваемых.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.УМВД России по Владимирской области напоминает, что за изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 УК РФ и наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Отметим, что в текущем году уже изъято более 190 поддельных денежных купюр.Определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;- наличие микроперфорации;- наличие водяных знаков.- наличие микротекста.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!Фото автора :