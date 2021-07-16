В рамах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались ремонтные работы на автодороге межмуниципального значения «Ожигово – Красный Бор – Боровицы» в Муромском районе, сообщает Владупрдор.

В рамах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались ремонтные работы на автодороге межмуниципального значения «Ожигово – Красный Бор – Боровицы» в Муромском районе, сообщает Владупрдор.На объекте предусмотрено устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин на двух участках общей протяжённостью 6,7 км. Подлежащие участки проходят вдоль северной границы Муромского государственного природного заказника федерального значения и являются частью транспортного сообщения к 11 населённым пунктам, обособленных «рукавом» рек и озёр. Пути, альтернативного этой транспортной артерии, нет.Напомним, что в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 5 объектах ведутся работы, на 12 – работы завершены в полном объёме (37 км).Всего в 2021 году на автомобильных дорогах Владимирской области регионального или межмуниципального значения в рамках дорожного нацпроекта предусмотрены работы на 21 объекте общей протяжённостью 80,8 км. Их планируется завершить ещё до начала осени.